Politiechef Marioepol: ook veel burgers in staalfabriek

Naast Oekraïense troepen zitten ook veel burgers op het terrein van een staalfabriek in het belegerde Marioepol. Een politiechef meldt dat de burgers schuilen voor Russische aanvallen. De havenstad is grotendeels ingenomen door het Russische leger, de laatste verdedigers zouden zich verschansen op het fabrieksterrein.

‘De burgers vertrouwen de Russen niet. Ze zien wat er in de stad gebeurt en daarom blijven ze op het fabrieksterrein’, zei de politiechef tegen lokale staatstelevisie. De informatie is niet onafhankelijk geverifieerd. Naar verluidt zitten in ieder geval duizenden militairen op het enorme terrein met ondergrondse faciliteiten.

In Marioepol zijn volgens de politiechef nog ongeveer 100.000 burgers. Er is daar al weken geen elektriciteit, gas en watertoevoer. Ook is er bijna geen voedsel meer. De stad telde voor de oorlog ongeveer 430.000 inwoners. De meeste mensen zijn gevlucht, maar er zijn ook veel doden gevallen. De burgemeester zei vorige week dat in de stad zo’n 21.000 burgers waren omgekomen.

Marioepol ligt voor Rusland op een strategisch belangrijke locatie. Door de stad en het omliggende gebied te veroveren, kan Rusland een landverbinding maken tussen het schiereiland de Krim, dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd, en pro-Russische gebieden in het oosten van Oekraïne.