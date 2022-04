Bijna miljoen mensen zien PSV beker winnen

De bekerfinale tussen PSV en Ajax is zondag door bijna een miljoen mensen bekeken. De wedstrijd, die eindigde in een 2-1 overwinning voor de Eindhovenaren, trok in de vooravond via FOX 989.000 mensen, meldt Stichting KijkOnderzoek. Dat is iets minder dan vorig jaar, toen de finale - ook op FOX - door 1,02 miljoen kijkers werd gezien.