Beurzen China dalen ondanks meevallende groeicijfers

De Chinese beurzen stonden maandag in de min ondanks een groeicijfer voor de Chinese economie dat kenners meeviel. Wel waren er tekenen dat de economie in maart de gevolgen merkte van de langdurige coronalockdown in met name Shanghai. Die gevolgen worden waarschijnlijk in het tweede kwartaal duidelijker merkbaar.

In maart vielen onder meer de winkelverkopen flink terug. Voor de gevolgen van de cijfers voor bekende bedrijven als Alibaba en Tencent is het nog even afwachten. Die zijn namelijk genoteerd aan de beurs in Hongkong en die bleef dicht vanwege tweede paasdag. Ook in Sydney hebben de handelaren vrijaf, net als in Europa. De blik gaat voor een deel van de Chinese aandelen dan ook uit naar Wall Street, waar maandag wel gehandeld wordt.

Farmaceut Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical daalde 10 procent op de beurs in Shenzhen. Een middel van het bedrijf wordt door de Chinese overheid ingezet bij milde gevallen van corona, maar de zoon van de baas van het grote bedrijf Dalian Wanda zette vraagtekens bij de werking van het middel op sociale media. Ook andere farmaceuten leverden flink in.

Rond 08.00 uur Nederlandse tijd stond de beurs in Shanghai tussentijds 0,5 procent lager. Ook in Tokio ging de beurs omlaag, en wel met 1,1 procent. De Kospi in Seoul bleef vrijwel vlak nadat daar eerder een aardige plus verdampt was.