Vergaderweek IMF en Wereldbank begint met Malala Yousafzai

Topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat maandag in gesprek met de Pakistaanse activiste Malala Yousafzai. Ze bespreken waarom het verbeteren van het onderwijs voor meisjes niet alleen een morele maar ook een economische noodzaak is. Het gaat om een van de eerste bijeenkomsten van de grote voorjaarsvergaderingen van het IMF en de Wereldbank die deze week worden gehouden.

De komende dagen staan er tal van seminars en ontmoetingen op de agenda. Vanwege de coronapandemie wordt deze voor de financiële wereld belangrijke top nog grotendeels online gehouden. Normaal reizen hiervoor duizenden politici, hoofden van centrale banken, ambtenaren, journalisten en zakenlieden vanuit tal van landen af naar de Amerikaanse hoofdstad Washington.

Malala werd in 2007 een symbool van verzet toen ze zich uitsprak tegen de Taliban en hun verbod op onderwijs voor meisjes. In 2012 overleefde ze als 15-jarige een aanslag op haar leven door de Taliban. Malala ontving in 2014 als jongste winnares ooit de Nobelprijs voor de Vrede.

Achter gesloten deuren zullen later deze week ook veel bewindslieden en financiële toezichthouders met elkaar praten. Een belangrijk thema is globalisering en de vrees dat de wereld steeds meer verdeeld lijkt te raken in enkele grote politieke machtsblokken. Waarschijnlijk zullen ze het daarbij ook hebben over de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

Daarnaast blijft corona een belangrijk onderwerp. Onlangs was er nog een brede oproep vanuit maatschappelijke organisaties voor het vrijgeven van extra noodreserves door het IMF. Armere landen die nog steeds worstelen met de coronapandemie en de economische effecten hiervan, zouden dringend extra financiële steun nodig hebben.

Het IMF presenteert deze week traditiegetrouw ook verschillende rapporten, onder meer over de financiële stabiliteit in de wereld. In nieuwe economische ramingen wordt dinsdag voor het eerst een concrete inschatting gemaakt van de impact van de oorlog in Oekraïne op de wereldeconomie.