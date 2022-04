IS wil dood leider wreken en roept op tot aanslagen in Europa

De terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft zondag aangekondigd dat het de dood van zijn in februari omgekomen leider Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi wil wreken. Tevens roept IS zijn aanhangers op gebruik te maken van de oorlog in Oekraïne - door de IS-woordvoerder aangehaald als ‘kruisvaardersoorlog’ - door nieuwe aanslagen in Europa te plegen. Dat schrijft de woordvoerder van IS op berichtendienst Telegram.

Op 3 februari maakte de Amerikaanse president Joe Biden de dood bekend van de voormalige IS-leider, ook wel de ‘kalief’ genoemd. Die man blies zichzelf op tijdens een operatie van Amerikaanse strijdkrachten in het noordwesten van Syrië, een regio die onder controle staat van de jihadisten. Zijn dood werd op 10 maart door IS bevestigd. Van de nieuwe kalief, Abu al-Hasan al-Hashimi al-Quraishi, is nog weinig bekend.

IS is nog altijd aanwezig in Irak en Syrië. Volgens een vorig jaar gepubliceerd VN-rapport zou de jihadistische organisatie in beide landen over ‘in totaal 10.000 actieve strijders’ beschikken. IS is ook elders in de wereld actief, met takken in tal van landen in Azië en Afrika.