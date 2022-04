Boskalis krijgt containerschip voor Amerikaanse oostkust op gang

Het gestrande containerschip Ever Forward is met sleepboten vlotgetrokken, melden Amerikaanse media zondag. Het schip lag al een maand vast in Chesapeake Bay, een baai aan de Amerikaanse oostkust. Het vlot trekken van de Ever Forward werd uitgevoerd door Donjon-Smit. Dat bedrijf is een samenwerkingsverband van Smit Salvage, een dochter van maritiem dienstverlener Boskalis, en het Amerikaanse Donjon.

De 334 meter lange Ever Forward kwam medio maart vast te liggen na het verlaten van de haven van Baltimore richting Norfolk. Twee eerdere pogingen om de Ever Forward los te krijgen, waren mislukt.

De Ever Forward vaart onder Hongkongse vlag en is van de Taiwanese rederij Evergreen. In maart 2021 blokkeerde een containerschip van dezelfde rederij, de Ever Given, zes dagen lang het Suezkanaal toen het na een zandstorm dwars vast was komen te liggen.