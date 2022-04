Opnieuw gewonden bij botsingen op Tempelberg in Jeruzalem

Bij nieuwe botsingen tussen Palestijnse demonstranten en de Israëlische oproerpolitie op de Tempelberg in Oost-Jeruzalem zijn zondag meer dan twintig mensen gewond geraakt. De politie heeft zeker negen mensen opgepakt. Het is de tweede keer in korte tijd dat er ongeregeldheden zijn bij de plek, die door zowel de joden als de moslims als heilig wordt beschouwd.