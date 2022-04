China Eastern vliegt weer met type Boeing van crash in maart

Zondag vloog een toestel van Kunming naar Chengdu. Daarvoor gebruikte China Eastern de 737-800 ook al weer in wat leek op testvluchten.

Bij een ongeluk op 21 maart kwamen alle 132 inzittenden van een Boeing 737-800 van China Eastern om het leven. Het ging om een binnenlandse vlucht in de bergen bij Wuzhou, een stad in de zuidelijke regio Guangxi. Het is nog steeds niet duidelijk wat de oorzaak is van de crash. Het toestel vloog op grote hoogte toen het opeens met hoge snelheid naar beneden dook en is neergestort. De beide zwarte dozen zijn gevonden en worden onderzocht in de Verenigde Staten.

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft haar vloot van zo’n dertig vliegtuigen van het type Boeing 737-800 niet aan de grond gehouden vanwege de crash. Bij prijsvechter Transavia van Air France-KLM worden ook nog eens ongeveer negentig van de toestellen gebruikt. Overigens is China Eastern Airlines een aandeelhouder van Air France-KLM, met een belang van bijna 10 procent.