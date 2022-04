Junta Myanmar laat 1600 gevangenen vrij

In het Zuidoost-Aziatische land heerst een zeer gespannen situatie sinds het leger vorig jaar de regering van Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi omverwierp. De staatsgreep leidde tot massale protesten en een golf van repressie. Het regime heeft meer dan 13.200 mensen opgepakt en 1756 tegenstanders gedood, zegt AAPP, een organisatie voor politieke gevangenen in Myanmar.

Van de 1619 vrijgelaten gevangenen hebben er 42 een buitenlandse nationaliteit. Bij de Insein-gevangenis in Rangoon verzamelden zich meer dan honderd mensen in de hoop de vrijlating te zien van een van hun naasten. Uit deze gevangenis in de economisch belangrijkste stad van het land kregen 160 mensen amnestie.

Vorig jaar werden 23.000 gevangenen vrijgelaten.