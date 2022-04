Musk: bestuur Twitter handelt niet in belang aandeelhouders

Het bestuur van Twitter doet niet wat het beste is voor de aandeelhouders van het socialemediabedrijf. Dat heeft multimiljardair Elon Musk gezegd in reactie op een tweet van iemand die wijst op het kleine aantal aandelen van Twitter dat bestuursleden bezitten. Het bestuur heeft na het overnamebod van Musk een beschermingsconstructie opgetuigd die kan verhinderen dat Twitter ongevraagd wordt overgenomen.

Twitter ging in de tegenaanval met een zogeheten gifpil. Daarbij krijgen andere aandeelhouders de mogelijkheid om goedkoop aandelen bij te kopen als Musk op de beurs massaal aandelen opkoopt. Op die manier verwatert zijn belang, maar ook dat van andere aandeelhouders.

De topman van Tesla heeft eerder deze week ruim 43 miljard dollar (39 miljard euro) op tafel gelegd om Twitter volledig in handen te krijgen en van de beurs te halen. Een paar uur nadat de rijkste man ter wereld zijn overnamebod bekendmaakte zei hij al te betwijfelen of zijn poging gaat slagen. Twitter is op dit moment zo’n 34 miljard dollar waard op de beurs.

De Amerikaanse krant New York Post meldde zaterdag op basis van ingewijden dat Musk andere investeerders polst om mee te doen met een overnamebod. Volgens bronnen van de krant zouden ze binnen enkele dagen een nieuw voorstel kunnen presenteren om het platform in te lijven.