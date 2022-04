Luxor biedt alle bezoekers kans geld aan Jan Rot te doneren

Het Luxor Theater in Rotterdam biedt bezoekers die online kaartjes bestellen voor elke show in het theater de kans om geld te doneren aan zanger Jan Rot en zijn familie. Het initiatief komt voort uit reacties die het theater kreeg nadat Rot had gemeld dat hij er zo slecht aan toe is, dat zijn grote afscheidsconcert niet meer door kan gaan. Dat heeft directeur Marc van Kaam zondag gezegd.

Eerder bood het theater enkel mensen met een kaartje voor het afscheidsconcert van Rot de mogelijkheid dat geld te doneren aan de familie Rot. "Aansluitend kregen we veel vragen of je niet ook kon doneren als je geen kaartje had", laat Van Kaam weten. "Zo is de losse link op de site gekomen. We hopen zo toch nog iets te kunnen betekenen." Voor zover Van Kaam weet is het Luxor vooralsnog het enige theater met dit initiatief. "Het is vrij spontaan bij ons opgekomen", aldus de directeur.

Rot heeft een speciale band met het Luxor Theater. De cabaretier en zanger zou eind april een optreden geven om zijn 64e verjaardag te vieren. Dit concert stond eerst in december gepland, maar moest toen worden afgelast vanwege de onverwachte coronalockdown die de overheid toen weer invoerde. Rot maakte begin april bekend dat hij nog maar een paar weken te leven heeft en dat het concert dus niet door kan gaan. De zanger heeft uitgezaaide darmkanker.

Zelfstandig ondernemer

Hij trad de afgelopen maanden waar mogelijk nog op. In een interview in september zei Rot dat hij dit ook moest doen omdat hij zelfstandig ondernemer is en door de coronacrisis twee slechte jaren achter de rug heeft. "Ik ben een zzp'er. Dan moet je werken tot je erbij neervalt of echt niet meer kan", meldde hij toen.

Rot lanceerde zaterdag online zijn afscheidsalbum, I.P.V. KAARTEN. De plaat bestaat uit 21 nummers, deels nieuw materiaal en deels opnames waar hij met warme gevoelens aan terugdenkt.