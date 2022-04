Rusland zegt munitiefabriek buiten Kiev te hebben vernietigd

De burgemeester van Brovari meldde zondagochtend al dat er infrastructuur was geraakt in de stad, op zo’n 20 kilometer afstand van de Oekraïense hoofdstad. Hij zei niets over de omvang van de schade of eventuele slachtoffers.

Het was de afgelopen tijd relatief kalm in Kiev na de terugtrekking van Russische troepen rondom de stad. In de afgelopen dagen hebben Russische troepen echter meerdere aanvallen uitgevoerd op fabrieken in en nabij de Oekraïense hoofdstad.