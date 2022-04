EU trekt nog eens 50 miljoen euro uit voor hulp aan Oekraïne

De Europese Unie trekt nog eens 50 miljoen euro uit voor humanitaire hulp aan mensen die slachtoffer zijn geworden van de oorlog in Oekraïne. Dat meldt de EU zondag in een verklaring.

‘Terwijl de hevige gevechten aanhouden en raketaanvallen doorgaan met het vernietigen van civiele infrastructuur, blijven de humanitaire benodigdheden in Oekraïne zeer groot. Ondanks dat de toegang en veiligheid belemmerd wordt, biedt de EU onze humanitaire partners hulp aan voor de kwetsbare mensen in verschillende regio’s in Oekraïne’, staat in de verklaring.

Van het bedrag gaat 5 miljoen euro naar Moldavië. In het land met 2,6 miljoen inwoners zijn sinds de Russische invasie in Oekraïne zo’n 420.000 vluchtelingen gearriveerd.

In totaal staat het budget van het fonds waaruit humanitaire hulp wordt bekostigd nu op 143 miljoen euro.