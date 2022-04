Von der Leyen: nieuwe EU-sancties richten zich op banken

Het nieuwe sanctiepakket tegen Rusland dat de EU voorbereidt, richt zich vooral op de financiële sector. In een interview met de Duitse krant Bild am Sonntag zegt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat de grote Russische bank Sberbank een belangrijk doelwit is. De EU werkt volgens haar ook aan ‘slimme mechanismen’ om een olieboycot mogelijk te maken.