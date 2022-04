Noord-Korea test opnieuw raketten

Noord-Korea heeft opnieuw raketproeven gehouden. Volgens het Zuid-Koreaanse leger vuurden de Noord-Koreanen zaterdagavond vanaf de oostkust twee raketten af richting zee. Om wat voor raketten het ging is onduidelijk. Noord-Koreaanse staatsmedia melden zondag echter dat een nieuw wapensysteem is getest dat de nucleaire slagkracht van het land vergroot. Of het om een en dezelfde test gaat, staat niet vast.