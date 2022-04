Nederlandse Patriot-eenheid in Slowakije gearriveerd

De Nederlandse Patriot-eenheid die de luchtverdediging in Slowakije helpt versterken is ter plaatse aangekomen. Volgens het ministerie van Defensie arriveerde het laatste konvooi rond middernacht op zijn bestemming. Twee andere konvooien waren zaterdagavond al gearriveerd. De eenheid zal de Patriots nu zo snel mogelijk in gereedheid brengen.