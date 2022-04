Een man is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt door een steekpartij in een woning aan de Schalkeroord in Rotterdam. De politie heeft vier mannen aangehouden die eveneens in de woning aanwezig waren.

Wat hun betrokkenheid is bij de steekpartij wordt nog onderzocht. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.