Rusland stelt verdedigers Marioepol ultimatum

Rusland roept de laatste verdedigers van de Oekraïense havenstad Marioepol op om zich over te geven. Als ze zondagochtend om 06.00 uur (Moskouse tijd) de wapens neerleggen, hebben ze tot 13.00 uur om zich over te geven en dan worden hun levens gespaard, meldt het Russische staatspersbureau TASS op basis van het Russische ministerie van Defensie.

Eerder op zaterdagavond meldde het ministerie dat Marioepol grotendeels in Russische handen is. De laatste verdedigers zouden zich hebben verschanst in een enorme staalfabriek in het oosten van de stad, aan de Zee van Azov. Volgens Rusland gaat het om leden van het nationalistische Azovbataljon en om buitenlandse huurlingen. De verdedigers zouden nauwelijks water en voedsel hebben en zich willen overgeven, maar daar wil de Oekraïense regering in Kiev geen toestemming voor geven, aldus de Russen.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski omschreef de situatie in Marioepol zaterdagavond in zijn dagelijkse videoboodschap als ‘gewoon onmenselijk’. Hij ging niet in op de claims dat de stad zou zijn ingenomen.