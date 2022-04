Opperbevelhebber marine belooft bemanning Moskva baanbehoud

Admiraal Nikolaj Jevmenov, de opperbevelhebber van de Russische marine, heeft zaterdag een ontmoeting gehad met bemanningsleden van de gezonken kruiser Moskva, het vlaggenschip van de Zwarte Zeevloot. Hij zegde de officieren, adelborsten en matrozen toe dat ze in dienst kunnen blijven, liet een defensiewoordvoerder weten.

De Moskva ging volgens het Kremlin ten onder na een explosie van munitie aan boord. Oekraïne zei het schip naar de kelder te hebben gejaagd door voltreffers van twee raketten.

Het Russische ministerie van Defensie toonde een video van 26 seconden waarop Jevmenov en twee officieren te zien zijn terwijl ze buiten op een appelplaats staan voor een groep van ongeveer honderd marinemensen. Men een van hen praten ze even. Onduidelijk is wanneer de opname is gemaakt.

Rusland heeft gezegd dat alle ruim 500 bemanningsleden zijn gered na de ontploffing op woensdag. Oekraïne hield vol dat er dodelijke slachtoffers zijn gevallen, onder wie de gezagvoerder van het oorlogsschip. Voor beide claims zijn geen bewijzen geleverd.