Zelenski roept op nucleaire dreiging Moskou serieus te nemen

Zelenski reageerde op eerdere opmerkingen van CIA-chef Bill Burns, die zei dat gezien de militaire tegenslagen waarmee de Russen te maken hebben gekregen in Oekraïne niet te lichtzinnig moet worden gedacht over de Russische dreiging met tactische kernwapens.

In een fragment van het vraaggesprek dat zaterdag naar buiten werd gebracht, zei Zelenski in het Engels dat levens van mensen niets waard zijn in Rusland. In de discussie over het gebruik van chemische wapens zei de Oekraïense president dat het beter is daarop voorbereid te zijn dan er bang voor te zijn. ‘Maar dat is geen kwestie voor Oekraïne alleen, maar voor de hele wereld, denk ik.’