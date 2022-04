Rutte heet Oekraïense team speciaal welkom bij Invictus Games

Premier Mark Rutte heeft het Oekraïense team speciaal welkom geheten in zijn speech bij de openingsceremonie van de Invictus Games zaterdagavond. Na zijn verwelkoming volgde een luid applaus vanuit de zaal voor de Oekraïense deelnemers. Enkele Oekraïense teamleden zijn niet aanwezig bij het sportevenement voor militairen en veteranen, omdat ze vechten in hun thuisland. ‘Net als u denken wij aan hen’, aldus Rutte. ‘Weet alsjeblieft dat we allemaal achter jullie staan. Dat we Oekraïne steunen.’