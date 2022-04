Opnieuw ongeregeldheden in Zweden, nu in Landskrona

In Zweden is het zaterdag voor de derde dag op rij tot ongeregeldheden gekomen. Ditmaal in Landskrona, waar de Deense rechts-extremist Rasmus Paludan in het kader van de vrijheid van meningsuiting opnieuw toestemming had gekregen voor een bijeenkomst met de verbranding van een koran. Eerder leidde dat tot verzet en rellen in Örebro en Linköping, waardoor verscheidene politieagenten gewond raakten.