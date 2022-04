Tuincentra en bouwmarkten druk met paasweekend

Nu een extra lang weekend van start is gegaan maken woonwinkels, tuincentra en bouwmarkten zich op voor drukke dagen. Daarvoor is soms extra personeel ingeroosterd, onder andere om de drukte op het parkeerterrein in goede banen te leiden. Toch kan het zonnige weer volgens sommige winkeliers ervoor zorgen dat extreme drukte uitblijft.

Bij tuincentra van Intratuin is het drukker dan in andere weekenden, zegt een woordvoerster. Voor extreme situaties heeft dat nog niet gezorgd, mede dankzij de extra inzet van personeel. ‘Rond feestdagen als Pasen hebben we extra mensen om ervoor te zorgen dat mensen goed kunnen parkeren. En ook in de winkel is maximaal personeel aanwezig.’

Bouwmarktketen Hornbach zet ook ‘her en der’ mensen in op parkeerplaatsen. Ook in de winkels zelf is meer personeel aanwezig. Volgens een woordvoerder was dat ook nodig, want veel mensen kwamen benodigdheden halen voor typische buitenklussen, zoals buitenschilderwerk of tuinieren. Intergamma, het bedrijf achter de ketens Gamma en Karwei, laat weten dat het hele voorjaar als piekseizoen geldt.

Veel buiten

Bij de filialen van woonwarenhuisketen IKEA valt het qua toeloop nog mee, afgezien van de drukker bezochte vestiging in Groningen. ‘Waarschijnlijk heeft dat ook met het weer te maken, waardoor mensen waarschijnlijk toch veel buiten zijn’, redeneert een woordvoerster. Traditioneel is het met Pasen altijd druk bij woonwinkels, hoewel een bezoek aan de IKEA vorig jaar door coronamaatregelen amper mogelijk was. ‘Na twee jaar pandemie kijken we er erg naar uit om op tweede paasdag weer mensen te kunnen ontvangen.’

Jolanda Verschoor, die een familiezaak runt aan de Woonboulevard Sliedrecht, houdt er ook rekening mee dat een winkelbezoek concurrentie krijgt van een uitje naar de camping of het terras. Pasen valt dit keer namelijk laat in het jaar waardoor de temperaturen al wat hoger zijn. Maarten Kop, centrummanager en voorzitter van woonwinkelcentrum Woon Leiderdorp, stelt dat het na alle lockdowns van vorig jaar sowieso goed gaat met de bezoekers en verkoopcijfers van woonwinkels. ‘Vanaf januari is dat enorm aan het verbeteren.’

In grensstreken kunnen grote winkelcentra ook op meer Duitsers rekenen. Roermond doseert sinds vrijdag de toestroom via de N280 door verkeerslichten bij de A73 langer op rood te laten staan, om filevorming voor de populaire Designer Outlet tegen te gaan. Een woordvoerder voor dat outletcentrum geeft aan dat het zaterdag ‘zeer houdbaar druk is’ en er geen files zijn gemeld.