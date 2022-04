Japanse diplomaat kritisch over schade door lockdown Shanghai

De Japanse consul in Shanghai heeft zijn zorgen geuit over de strenge lockdown in de Chinese havenstad. Een groot deel van de 26 miljoen inwoners van de stad heeft te maken met verregaande maatregelen die de verspreiding van het coronavirus tegen moeten gaan. Daardoor kunnen Japanse bedrijven met activiteiten in Shanghai niet normaal opereren, stelt consul-generaal Shuichi Akamatsu in een bericht op de site van het consulaat.

Akamatsu erkende in de open brief dat het stadsbestuur veel werk maakt van de strijd tegen corona. "Maar, nu de anti-coronamaatregelen zijn verlengd, duurt de situatie waarin productie en bedrijfsactiviteiten niet als gewoonlijk plaats kunnen vinden al langer dan een maand". De diplomaat wijst naar een enquête waarin Japanse bedrijven hun zorgen uiten over verstoorde distributieketens en problemen bij het uitbetalen van salarissen omdat bankfilialen gesloten zijn. Soms hebben ondernemers ook moeite met het inslaan van voldoende voedsel, zo zou blijken uit de onderzoek.

De lockdown in Shanghai heeft voor onvrede gezorgd. Inwoners van een buurt met veel onderzoekscentra van techbedrijven raakten slaags met de politie tijdens een protest tegen de komst van een groot quarantainecentrum. Kinderen en ouders worden ook gescheiden bij een positieve test. Daarnaast worden positief geteste mensen zonder symptomen in dezelfde quarantainecentra geplaatst waar mensen met veel klachten in isolatie moeten, wat kritiek oogst.

Ook in andere gebieden gelden beperkingen

Shanghai meldde dat op vrijdag 3590 coronabesmettingen met symptomen zijn vastgesteld. Daarnaast waren er 19.923 gevallen zonder symptomen. Begin vorige week versoepelde Shanghai het coronaregime iets, wat betekende dat veel mensen voor het eerst sinds tijden hun huis weer uit mochten.

Ondertussen gaan in meer gebieden in China beperkingen in. In een speciale economische zone rond de luchthaven van Zhengzhou in de provincie Henan gaat een lockdown van twee weken in. Hier staat een fabriek van het Taiwanese Foxconn, een belangrijke toeleverancier van Apple. In Suzhou bij Shanghai moet iedereen die dat kan vanuit huis werken. Vrijdag werd al bekend dat Xian, een stad van 10 miljoen inwoners in het noordwesten van China, tot en met dinsdag veel mensen verplicht binnen hun wooncomplex te blijven.