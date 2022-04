Veel mensen grijpen het mooie weer en het vrije paasweekend aan om een bezoek te brengen aan de Bollenstreek. Volgens de verkeersinformatie van de ANWB hebben mensen die vanuit de Keukenhof in Lisse komen een kwartier vertraging op de N208 richting Haarlem, tussen Lisse en de aansluiting met de N207. Ook op andere wegen in en om Lisse is er sprake van veel verkeer, onder meer bij Sassenheim en Hillegom.