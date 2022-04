Bestuur D66 kijkt nog eens naar MeToo-rapport over prominent

Het nieuwe partijbestuur van D66 gaat nog eens kijken naar het rapport naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van een partijprominent én de vertrouwelijke bijdrage waar de Volkskrant zaterdag over bericht. De bestuursleden willen de stukken ‘wegen om te bezien of zij daar eventueel andere conclusies uit trekken dan eerder is gedaan’, zegt de partij in een verklaring.

Het rapport pleitte de invloedrijke D66’er Frans van Drimmelen vrij, maar in de vertrouwelijke bijlage zou staan dat hij wel degelijk grenzen heeft overschreden, meldt de Volkskrant.