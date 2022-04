D66 houdt kaken op elkaar over 'verborgen' MeToo-rapport

D66 houdt zaterdagochtend de luiken gesloten na het bericht in de Volkskrant over een vertrouwelijk rapport waarin wordt geconstateerd dat een prominente D66'er zich wel degelijk heeft schuldig gemaakt aan "grensoverschrijdende gedragingen". De partijtop weet volgens de krant al ruim een jaar van de bevindingen, maar bracht deze niet naar buiten.

Woordvoerders van het bestuur en van partijleider Sigrid Kaag waren niet bereikbaar voor commentaar.

Het gaat om een bijlage van het rapport waarin het invloedrijke D66-lid Frans van Drimmelen juist wordt vrijgepleit. Aanleiding voor het onderzoek was een anonieme melding van vermeend machtsmisbruik en seksuele intimidatie door Van Drimmelen. In de bijlage staat volgens de Volkskrant beschreven hoe Van Drimmelen wel degelijk over de schreef ging. Hij zou een medewerker van D66 "gestalkt, bedreigd en gechanteerd" hebben.

Incompleet rapport

Volgens de partij is deze bijlage binnenskamers gebleven omdat de betrokkenen om vertrouwelijkheid vroegen. Maar de bevindingen van het eerste rapport zijn in februari vorig jaar wel gedeeld. Die luidden dat er geen sprake was van een structureel onveilige omgeving, vatte Kaag toen samen. "Zo ken ik onze partij ook niet", zei ze toen.

Die uitspraken zouden dus zijn gedaan naar aanleiding van een incompleet rapport. Het onderzoeksbureau werkte nog weken verder aan de vertrouwelijke bijlage. Het slachtoffer werd van de conclusies op de hoogte gebracht op verkiezingsavond, meldt de Volkskrant.

Van Drimmelen zelf zegt tegen het ANP dat hij "met verbazing" kennis heeft genomen van de publicatie. "Het suggereren dat de conclusies tussen het vertrouwelijke en openbare rapport van elkaar verschillen is onwaar", zegt de aan het Binnenhof zeer bekende lobbyist in een verklaring. Van Drimmelen zegt het bij die verklaring te willen laten, en wil geen vragen beantwoorden.