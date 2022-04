Verdachte fatale steekpartij jeugdgevangenis dinsdag voorgeleid

De 18-jarige verdachte van de fatale steekpartij in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda wordt dinsdag voorgeleid. Volgens de politie gaat het om een jongen uit Den Haag. Bij het incident kwam een 19-jarige medegedetineerde uit Enschede om het leven en raakte een 20-jarige man uit Nijmegen gewond.

De gedetineerde uit Nijmegen is naar het ziekenhuis gebracht. Een politiewoordvoerster kon niet zeggen hoe hij eraan toe is. Ook is er nog niets bekendgemaakt over de aanleiding van de steekpartij, die vrijdag rond 15.15 uur gebeurde. De politie heeft ter plekke onderzoek gedaan en het steekvoorwerp in beslag genomen. Ook de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt de steekpartij.

Volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn de directie en het personeel van de jeugdgevangenis ‘erg aangeslagen door deze afschuwelijke gebeurtenis’. Voor de direct betrokkenen is nazorg geregeld.

De jeugdgevangenis kwam enkele maanden geleden nog in het nieuws nadat een jongere die vastzat ontsnapte en uiteindelijk door de politie werd doodgeschoten in België. De jonge gedetineerde had een vuurwapen en gijzelde hiermee personeelsleden van de DJI.