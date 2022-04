Britse geheime diensten: Russen blazen opzettelijk bruggen op

De aanvoer van hulpgoederen voor de Oekraïense bevolking wordt bemoeilijkt doordat Russische troepen opzettelijk een deel van de infrastructuur hebben vernietigd, melden Britse geheime diensten in hun dagelijkse rapport over de veiligheidssituatie.

Zo hebben de Russen na hun terugtrekking uit het noorden van Oekraïne doelgericht bruggen opgeblazen en wegen en andere infrastructuur beschadigd, aldus de Britse veiligheidsdiensten. Ook liggen er veel landmijnen rondom wegen en zijn voertuigen midden op de weg achtergelaten.

In de stad Tsjernihiv, ten noordoosten van Kiev, is nog maar één voetgangersbrug over de rivier Desna intact gelaten. Alle andere oeververbindingen zijn opgeblazen, aldus de Britten.