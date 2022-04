Bedrijf achter Call of Duty levert informatie over omstreden deal

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft gamesbedrijf Activision Blizzard opgedragen informatie te verschaffen rond mogelijke beurshandel met voorkennis. De ontwikkelaar van games als Call of Duty en World of Warcraft heeft ook een dagvaarding ontvangen om een jury van het ministerie van Justitie van informatie te voorzien. Autoriteiten in de Verenigde Staten doen onderzoek naar lucratieve deals van vrienden van de topman van Activision Blizzard.

Activision Blizzard meldt het onderzoek zelf in een document dat is ingediend bij de beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC). Daarin schrijft het bedrijf dat de verzoeken ‘verband lijken te houden met onderzoek naar de handel door derden - inclusief bekenden van de topman van Activision Blizzard’. Het bedrijf zegt volledig mee te werken. Het is niet bekend wanneer het bedrijf opdracht kreeg informatie aan te leveren.

Het onderzoek draait om handelspraktijken van media- en entertainmentmiljardairs Barry Diller en David Geffen en investeerder Alexander von Fürstenberg, zoon van modeontwerpster Diane von Fürstenberg. Zij kochten vlak na een ontmoeting tussen Von Fürstenberg en Activision Blizzard-topman Bobby Kotick opties op aandelen van het computerspellenbedrijf, onthulde zakenkrant The Wall Street Journal. Enkele dagen later maakte Microsoft bekend Activision Blizzard te kopen voor 68,7 miljard dollar (63,5 miljard euro). De koerssprong die het bedrijf op de beurs maakte, leverde een papieren winst op van zo’n 60 miljoen dollar voor de drie zakenlieden.

Diller erkende Kotick privé te kennen. Maar hij ontkent te hebben gehandeld met voorkennis die niet openbaar is. Handelen op de beurs met voorkennis is strikt verboden. Hij zou de opties hebben gekocht omdat Activision Blizzard-aandelen ondergewaardeerd waren.