Nieuwe corridors voor belegerde Oekraïense steden ingesteld

De strijdende partijen in Oekraïne zijn zaterdag overeengekomen dat burgers een aantal belegerde steden via een humanitaire corridor mogen verlaten, meldt de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek. Er worden negen van zulke corridors ingesteld. Ook vanuit de belaagde stad Marioepol wordt burgers toegestaan met eigen voertuigen te vertrekken.

Vooral in de zuidelijke havenstad Marioepol is de situatie nijpend en is vrijwel geen voedsel en drinkwater meer voorhanden. Daar zouden nog 100.000 burgers in schuilkelders verblijven.

In de regio Loehansk in het oosten van Oekraïne, die zwaar onder Russisch vuur ligt, zijn vijf corridors ingesteld.

Het is echter de vraag of het lukt uit de belegerde steden te vertrekken. Regelmatig worden de gevechten voortgezet. Zo zijn donderdag zeven burgers gedood en 27 gewond geraakt doordat hun evacuatiebus in de Oekraïense regio Charkov door Russische troepen zou zijn beschoten.