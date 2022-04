Belgische hackathon leidt tot drie arrestaties voortvluchtigen

Specialisten van meerdere politie- en veiligheidsdiensten in België hebben in een zogenaamde hackathon al drie voortvluchtigen kunnen opsporen, meldt de federale politie.

Tijdens de intensieve speuractie via publiek beschikbare bronnen zoals websites werd gezocht naar naar informatie over voortvluchtige criminelen. Dat leidde tot aanhoudingen in België, Colombia en het Verenigd Koninkrijk.

De hackathon, een samentrekking van hack en marathon, was gericht op het opsporen van veertig gezochte criminelen die op het lijstje staan van het Fugitive Active Search Team (FAST) van de Belgische federale politie.

Drugshandel

Op de dag van de hackathon werd al meteen succes geboekt met de eerste arrestatie van een voortvluchtige op een boerderij in Sauvenière, bij Namen. Vorige week vrijdag werd een gezochte crimineel opgepakt in Manchester, gevolgd door een derde arrestatie in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De laatste voortvluchtige was bij verstek tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens drugshandel en lidmaatschap van een internationale criminele organisatie.

‘Het was de eerste keer dat de veiligheidsdiensten dit soort vernieuwende oplossingen inzetten om samen achter voortvluchtige misdadigers aan te gaan’, aldus de Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. ‘Het toont aan dat nauwe onderlinge samenwerking tussen alle diensten de basis is voor doeltreffend en doortastend opsporingswerk.’