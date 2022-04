Her en der keren vluchtelingen terug naar Oekraïne

De regio’s benadrukken dat het nog niet om grote aantallen gaat. ‘Op dit moment zien wij regionaal geen trend, er zijn slechts enkele gevallen bekend op de opvanglocaties’, aldus de regio Midden- en West-Brabant. IJsselland laat weten dat er terugkeerders zijn ‘maar wij zien hierin geen patroon, het gaat om een handjevol mensen’. Twente ziet ‘wel een enkele vluchteling vertrekken, soms richting familie en vast ook een enkele keer richting Oekraïne, maar dit zijn geen substantiële cijfers’.

De regio Hollands Midden (Leiden en Gouda) hoort wel geluiden over terugkerende Oekraïners ‘ maar wij hebben het nog niet in de cijfers terug gezien’. Gelderland-Zuid hoort het ‘hier en daar in de regio, maar heel concreet is dat niet’. Brabant-Noord krijgt ‘enige signalen, maar wij hebben er geen concrete voorbeelden van’.

Hereniging met achterblijvers

Volgens de regio IJsselland vertrekken Oekraïners onder meer om te worden herenigd met ‘achterblijvers die in een relatief rustige plaats in Oekraïne zijn. En soms kunnen mensen niet aarden in Nederland en willen ze daarom terug naar Oekraïne.’

Andere regio’s zeggen dat ze geen zicht op terugkerende Oekraïners hebben. De vluchtelingen zijn vrij om binnen de Europese Unie te reizen, dus ook naar de grens met Oekraïne. ‘Als een vluchteling onze regio verlaat, wordt niet geregistreerd waar hij of zij zich naartoe verplaatst’, verklaart Zuid-Limburg, dat aan zowel Duitsland als België grenst. Ook de regio’s Flevoland, Utrecht, Gooi en Vechtstreek, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Holland Zuid weten niet of Oekraïners terugkeren naar hun vaderland.