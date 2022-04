Aangifte tegen president Zuid-Afrika om overstromingen

Een woordvoerder van de coalitie zei tegen de zender dat hoewel de regering al jarenlang op de hoogte is van de gevaren van klimaatverandering, zij geen enkele praktische stap heeft gezet om de bevolking van Zuid-Afrika te beschermen.

KwaZoeloe-Natal werd afgelopen weekend getroffen door de zwaarste regenval in ruim zestig jaar. Op sommige plekken viel binnen 48 uur bijna de helft van wat er normaal gesproken in een jaar naar beneden komt. De watersnood leidde tot ingestorte bruggen en kapotte wegen, duizenden mensen verloren hun woning. In januari kwamen in hetzelfde gebied 25 mensen om door noodweer. In 2019 eisten overstromingen meer dan 80 levens in KwaZoeloe-Natal.

‘Door de overheid aan te klagen voor dood door schuld zeggen we dat deze ramp een gevolg is van wanbeleid en criminele nalatigheid’, aldus de woordvoerder. ‘Mensen gaan dood.’