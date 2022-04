Zelenski vraagt opnieuw om boycot Russische olie

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft vrijdagavond opnieuw opgeroepen tot een boycot van Russische olie. Alleen zo komt vrede dichterbij, zei hij in zijn dagelijkse videoboodschap. De Oekraïense successen op het slagveld zijn daarvoor onvoldoende. ‘De democratische wereld moet toegeven dat geld voor Russische energie in feite geld is voor de vernietiging van de democratie’, zei Zelenski.