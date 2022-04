Kremlin: Poetins jaarinkomen in 2021 was 114.000 euro

De Russische president Vladimir Poetin heeft vorig jaar 10,2 miljoen roebel verdiend, ofwel 114.000 euro. Zijn bureau gaf vrijdag het loonstrookje prijs van de man die al ruim twintig jaar de dienst uitmaakt in het Kremlin. Behalve dat bescheiden inkomen heeft de 69-jarige machthebber ook nog de beschikking over een appartement van 77 vierkante meter, drie auto’s en een aanhangwagen.

Op internet zorgde de onthulling voor hilariteit. Critici roepen al jaren dat Poetin in werkelijkheid schatrijk is en met een vermogen van wellicht 200 miljard euro zelfs Elon Musk naar de kroon steekt.

Het team van dissident Alexej Navalni, die al geruime tijd in de gevangenis zit na een vergiftigingspoging te hebben overleefd, bracht vorig jaar een video uit over het exorbitante paleis dat de oud-KGB-agent voor 900 miljoen euro zou hebben laten optrekken aan de Zwarte Zee. Het Kremlin noemt dergelijke toespelingen steevast ‘onzin’ en ‘leugens’.

De nu gepubliceerde jaaropgave maakt ook duidelijk dat Poetin in 2021 lang niet de best betaalde Russische politicus was. Minister van Handel Denis Mantoerov streek omgerekend 7,9 miljoen euro op. Vladimir Medinski, die namens Moskou de vredesbesprekingen met Oekraïne leidt, was goed voor 1,2 miljoen euro, tien keer zoveel als zijn baas.