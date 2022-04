WHO: mogelijk verband tussen corona en hepatitis bij kinderen

In het Verenigd Koninkrijk is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bij tientallen kinderen acute hepatitis vastgesteld zonder verklaarbare redenen. Laboratoriumonderzoek heeft uitgewezen dat de leverontsteking bij de jonge patiëntjes niet is veroorzaakt door een van de hepatitisvirussen (A, B, C, D, E). Wel bleken ze besmet met corona en/of een adenovirus, een regulier verkoudheidsvirus. Of die inderdaad de oorzaak zijn geweest van het ziektebeeld, is nog onduidelijk.

In Schotland werden op 5 april tien gevallen van acute hepatitis ontdekt, bij volgens de WHO tot dan gezonde kinderen tussen de elf maanden en 5 jaar. Een van hen vertoonde al in januari de eerste symptomen, de anderen in maart. Ze hadden maag- en darmklachten of geelzucht. Dat het om hepatitis ging werd pas na een ziekenhuisopname vastgesteld. Drie dagen later ging het in heel het Verenigd Koninkrijk al om 74 gevallen, allen waren jonger dan 10 jaar. Zes kinderen hadden een levertransplantatie nodig.

De WHO roept alle landen op waakzaam te zijn om een mogelijk verband in kaart te kunnen brengen. Uit Spanje zijn een drietal meldingen, onder meer over een puber van 13, binnengekomen en ook Ierland heeft enkele onverklaarbare hepatitisgevallen geconstateerd. Waar ze de infectie kunnen hebben opgelopen, moet nog worden onderzocht.