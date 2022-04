GroenLinksers juichen over samenwerkingsoproep, PvdA'ers zwijgen

Waar GroenLinks-politici enthousiast reageren op het pleidooi van PvdA-prominenten Marjolein Moorman en Frans Timmermans voor een verdere samenwerking en een mogelijke 'verbinding' tussen de twee partijen, houden PvdA-Kamerleden zich vooralsnog op de vlakte. Andere prominente sociaaldemocraten reageren nauwelijks op de oproep van hun partijgenoten in de Volkskrant.

"Sterk betoog", twittert GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver. "Progressief Nederland staat samen sterker!" Ook zijn partijgenoten Corinne Ellemeet, Suzanne Kröger en Laura Bromet reageren op Twitter instemmend op het betoog van de twee PvdA'ers. "Afgelopen jaren gezien dat er veel meer overeenkomsten zijn dan verschillen tussen onze partijen", schrijft Bromet.

GroenLinks-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rosenmöller gaat een stap verder. Op NPO Radio 1 stelt hij een "gezamenlijke fractie" voor in de senaat, na de verkiezingen van volgend jaar. Als dat een succes blijkt, kunnen de partijen zelfs denken aan een gezamenlijke Tweede Kamerfractie, zegt Rosenmöller. De oud-partijleider sluit zelfs een "gezamenlijke premierskandidaat" niet uit.

Moedig

Oud-Kamerlid Kathalijne Buitenweg noemt het pleidooi "moedig". Versplintering tast volgens haar de "slagkracht van het parlement" aan. "Tijd om daar nu écht wat aan te doen." Daar sluit oud-fractievoorzitter Bram van Oijk zich bij aan: "En nu doorpakken."

De PvdA is een stuk stiller. Kamerleden Henk Nijboer en Attje Kuiken, genoemd als mogelijke (tijdelijke) opvolger van de deze week plotseling opgestapte PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen, reageren nog niet ondanks een verzoek daartoe. Op Twitter roeren zij zich niet over dit onderwerp, andere fractiegenoten evenmin.

Tegenstanders

Ploumen is een uitgesproken voorstander van de samenwerking, en werkte veel samen met Klaver. Ze hielden elkaar vast tijdens gesprekken over de kabinetsformatie en beide fracties besloten in december 'niet-vrijblijvend' samen te werken aangaande vijftien thema's.

Naar verluidt zien oudgedienden als Nijboer en Kuiken intensieve samenwerking niet zitten, terwijl nieuwkomers als Kati Piri er wel voor openstaan. Voor GroenLinks-Kamerlid Bart Snels was die samenwerking reden om in oktober vorig jaar op te stappen. Oud-partijvoorzitter van de PvdA Hans Spekman is ook fel tegen. De leden van beide partijen hebben wel al ingestemd met meer samenwerking.

De PvdA heeft nu negen van de 150 zetels in de Tweede Kamer, GroenLinks acht.