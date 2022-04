Politie Oekraïne: meerderheid slachtoffers Boetsja doodgeschoten

De meerderheid van de slachtoffers in Boetsja is volgens de Oekraïense politie doodgeschoten. In de voorstad van Kiev zijn meer dan vierhonderd lichamen gevonden sinds Russische troepen uit het gebied zijn vertrokken.

‘95 procent van de mensen is neergeschoten door sluipschutters of met handvuurwapens’, zei de politiechef tegen persbureau Interfax Oekraïne. ‘Mensen werden gewoon op straat neergeschoten tijdens de Russische bezetting. Dat is een vastgelegd feit. In de 21e eeuw is het onmogelijk dit soort misdaden te verbergen.’

Het geweld in Boetsja heeft geleid tot geschokte reacties wereldwijd, onder meer in de vorm van sancties tegen Rusland. Veel landen houden de Russische autoriteiten verantwoordelijk voor de sterfgevallen, maar zij ontkennen zelf alle betrokkenheid.

De burgemeester van de stad meldde begin april al dat veel slachtoffers waren doodgeschoten, maar daarna zijn meer lichamen gevonden. Achttien forensische experts van de Franse politie zijn in Boetsja voor onderzoek en identificatie van lichamen in het grootste massagraf dat tot dusver is gevonden. In dat graf lagen zeventig lichamen.