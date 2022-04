Prins Harry en Meghan aangekomen bij Invictus Games

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn vrijdag aangekomen bij de Invictus Games in Den Haag. Ze werden opgewacht door voormalig commandant Mart de Kruijf en Jan van Zanen, de burgemeester van Den Haag. Het sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen is van 16 tot en met 22 april in het Zuiderpark in Den Haag.