Industriële productie VS trekt aan ondanks leveringsproblemen

De productie van de Amerikaanse industrie trekt verder aan, ondanks de flink opgelopen inflatie en nog altijd aanwezige verstoringen van leveringsketens. Uit nieuwe gegevens van de Federal Reserve komt naar voren dat de productie in maart alweer voor de derde maand op rij is toegenomen. Dat lijkt een teken dat bedrijven inmiddels toch iets minder last beginnen te krijgen van problemen bij de levering van materialen en grondstoffen.