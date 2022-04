Nederlandse vakantieparken nagenoeg vol tijdens Pasen

Center Parcs spreekt van een ‘waanzinnig goede bezetting op alle parken’. Een woordvoerder laat weten dat het bedrijf alle activiteiten op de parken weer kan aanbieden nu er geen coronarestricties meer gelden. Boekingen voor de meivakantie bij Center Parcs lopen al voor op de aantallen van voor de coronapandemie.

Volgens EuroParcs boeken veel Nederlanders nog op het laatste moment vanwege het mooie weer. ‘Nederlanders hebben door de coronapandemie hun eigen land opnieuw ontdekt’, zegt een woordvoerder. ‘Wij hopen dat dit de komende jaren zo blijft.’ De veertig parken van EuroParcs zijn in het paasweekend gemiddeld voor zo’n 95 procent bezet.

Terugkeer naar normaal

Een woordvoerster van Landal schetst een vergelijkbaar beeld. Ook daar zitten alle huisjes zo goed als vol. Vergeleken met voor de virusbraak komen er meer Nederlanders op de parken af. De boekingen van buitenlandse gasten, met name Duitsers, nemen de laatste tijd wel weer toe. Maar die boekingen zitten bij Landal nog niet op het niveau van voor corona.

Bij Roompot is dit weekend bijna alles volgeboekt. ‘We zien een terugkeer naar normaal’, zegt een woordvoerder. Dat geldt ook voor het aantal buitenlandse bezoekers. Zo’n 35 procent komt van buiten Nederland. ‘In Zeeland zien we bijvoorbeeld veel Duitse gasten.’ Roompot raadt aan om niet te lang te wachten met boeken voor de meivakantie en de zomer. Volgens de zegsman is de kans groot dat plekken vroeger zijn uitverkocht dan in de voorbije jaren.

Buitenlandse gasten bleven in de afgelopen jaren vaker weg vanwege de coronapandemie. Zo viel het aantal Duitsers dat vroeg heeft geboekt voor een paasweekend op een vakantiepark in Nederland, nog lager uit door de coronamaatregelen die aan het begin van dit jaar nog van kracht waren. Inmiddels boeken de Duitsers veelvuldig voor de aankomende zomer, zo klinkt het bij vrijwel alle aanbieders.