Defensie geeft 19 gevechtshelikopters een ‘flinke opknapbeurt’

Het zal nog even duren voordat de maritieme gevechtshelikopters onder handen genomen worden. De eerste zijn vanaf 2027 aan de beurt, meldt Van der Maat. Het gaat om een ‘midlife update’, zegt de bewindsman. De helikopters zijn vanaf 2010 in gebruik en hebben in principe een verwachte levensduur van dertig jaar. Defensie hoopt dat de toestellen na de opknapbeurt dus nog vijftien jaar mee kunnen. ‘Dit is echter mede afhankelijk van technologische ontwikkelingen en veranderingen van het dreigingsbeeld’, schrijft Van der Maat aan de Kamer.

Nederland werkt met andere NH90-gebruikers samen in de aanloop naar de update. Zo hebben de ze deels dezelfde wensen geformuleerd, hoewel het kan dat landen ‘door nationale eisen of voor een specifiek systeem nog eigen behoeften hebben’. Wel is het de bedoeling dat de helikopters qua onderdelen en systemen op elkaar gaan lijken, zodat Nederland bijvoorbeeld met Duitsland en België meer kan samenwerken op het gebied van onderhoud en opleidingen.