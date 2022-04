Noord-Koreaanse feestdag blijft zonder militaire parade

Noord-Korea viert de 110e Dag van de Zon, de geboortedag van de stichter van de stalinistische dictatuur, Kim Il-sung, met volksdansen, muziek en vuurwerk. Maar grote militaire parades staan vrijdag niet op het programma. De staatsmedia meldden alleen de festiviteiten in de avond, volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Niet bekend is of dictator Kim Jong-un, de kleinzoon van Kim Il-sung, zijn opwachting maakt. Maar hij wordt er wel verwacht, onder meer om de eenheid van het zwaar op de proef gestelde volk uit te stralen. Kim jong-un verscheen bij de 100e en 105e viering van de Dag van de Zon bij een grote militaire parade in de hoofdstad Pyongyang.

Er lijken nu behalve het vuurwerk aan de oever van de rivier Taedong omstreden projectielen te worden afgeschoten en is geen militair vertoon. Het regime is berucht en doelwit van VN-sancties als gevolg van proeven met raketten bedoeld voor nucleaire wapens. De internationale sancties, de beperkingen die voor de bestrijding van het coronavirus zijn opgelegd en natuurrampen hebben naar verluidt onder meer ernstige voedseltekorten veroorzaakt.

Kim Il-sung werd 15 april 1912 geboren en was een communist en militair die in het noorden van het schiereiland een communistische staat stichtte waar hij de leider van werd. Hij stierf in 1994 en heeft nu de titel Eeuwig President van de Republiek.