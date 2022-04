Milieudefensie: alle benaderde vervuilers stuurden klimaatplan

Milieudefensie had de in totaal 29 bedrijven, zoals luchtvaartmaatschappij KLM en chemieconcern DSM, eerder gevraagd om voor 15 april met een klimaatplan te komen. Deden ze dit niet, dan zou een rechtszaak volgen. Zo dwong de beweging eerder ook olie- en gasconcern Shell tot versnelling van de milieu-aanpak.

Niet alle aangeschreven bedrijven hebben compleet nieuwe plannen aangeleverd, maar in de meeste gevallen is er een basis waarop sommige bedrijven een accent hebben aangebracht, of achtergrondinformatie hebben toegevoegd om de plannen te duiden, zegt Pols. ‘We gaan ze nu laten beoordelen door het NewClimate Institute en ons beraden op vervolgstappen.’ Dat zou bijvoorbeeld een nieuwe rechtszaak kunnen zijn, maar daarover kan Pols nog niets zeggen. ‘Maar de mogelijkheden zijn legio.’

Uitkomst

De uitkomst van de beoordeling van de klimaatplannen wordt in juni verwacht. De doorrekening vat Milieudefensie samen in een zogeheten klimaatcrisisindex, een ranking van de mate waarin bedrijven voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs.

Pols gelooft dat deze wijze waarop bedrijven wordt gevraagd klimaatverandering serieuzer te nemen wereldwijd de norm zal worden. Volgens hem is het nog niet eerder gedaan dat een non-gouvernementele organisatie de klimaatplannen van grote vervuilers op deze manier beoordeelt. ‘In het meest recente VN-klimaatrapport zie je ook dat grote bedrijven voor het eerst een prominente plaats krijgen om klimaatverandering te bedwingen’, aldus Pols. ‘Het is wel te gek voor woorden dat het nodig is dat we dit moeten doen. Overheden hadden deze stap zelf moeten zetten’, vindt hij.