Op1 maakt live uitzending vanuit opvanglocatie voor Oekraïners

Het programma Op1 maakt maandag een speciale uitzending vanuit vluchtelingenopvang Harskamp in Ede, meldt BNNVARA vrijdag. Presentatoren Nadia Moussaïd en Hugo Logtenberg praten met Oekraïense vluchtelingen die wonen in het kamp en vrijwilligers die actief zijn in de opvang.

Burgemeester René Verhulst van Ede is te gast om te spreken over de gevolgen die de opvang heeft in de kleine gemeenschap die in Harskamp woont, aldus de omroep. Staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid schuift aan om ‘te schetsen welke effecten de komst van zoveel Oekraïners heeft op de Nederlandse samenleving’.

Op de legerplaats Generaal Winkelmankazerne worden honderden Oekraïners opgevangen die gevlucht zijn vanwege de oorlog in hun land. Ze wonen er in gebouwen van defensie. Hoe lang de vluchtelingen op de legerplaats zullen verblijven is niet bekend.

Uitzonderlijk

Het is volgens BNNVARA ‘zeer uitzonderlijk’ dat een live tv-uitzending wordt toegelaten in een Nederlands vluchtelingenkamp. ‘Maar de enorme toestroom van Oekraïense oorlogsvluchtelingen was aanleiding voor de gemeente Ede om een uitzondering te maken’, aldus de omroep.

De omroep laat weten dat de Oekraïners die tijdens de uitzending aan het woord komen, ‘worden geselecteerd na research van de redactie’. Ze spreken Engels, maar krijgen geen mediatraining. De vluchtelingen worden begeleid door ‘redacteuren die dit normaal ook doen en door gastvrouwen’.