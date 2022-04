Rusland blokkeert website The Moscow Times

De Russische mediatoezichthouder Roskomnadzor heeft de Russischtalige website van The Moscow Times geblokkeerd vanwege een volgens de autoriteiten vals bericht over leden van de oproerpolitie die weigeren te vechten in Oekraïne. De Engelstalige versie is wel toegankelijk, de Russische kan nog worden gelezen via een VPN-verbinding en vanuit het buitenland.

Rusland heeft vrijwel alle onafhankelijke nieuwsberichtgeving in het land onmogelijk gemaakt, onder meer door te dreigen met hoge boetes en lange celstraffen. De woorden ‘invasie’ en ‘oorlog’ mogen niet worden gebruikt in berichten over Oekraïne.

The Moscow Times besloot ruim een maand geleden uit te wijken naar Amsterdam, waar journalisten werken vanuit het hoofdkantoor van DPG Media. Oprichter en eigenaar Derk Sauer had daarvoor al duidelijk gemaakt de redactie te willen evacueren vanwege het verslechterde werkklimaat voor journalisten. ‘Het is gewoon te link’, schreef hij in zijn column in Het Parool.

Sinds de Russische aanval op Oekraïne op 24 februari zijn minstens veertig websites geblokkeerd, schrijft The Moscow Times.