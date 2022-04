Half miljoen euro opgehaald voor asieldieren in Oekraïne

De Nederlandse organisatie House of Animals heeft een half miljoen euro opgehaald om dieren in Oekraïne te helpen. Sinds de oorlog daar begon heeft de dierenwelzijnsorganisatie elf vrachtwagens naar Oekraïne gestuurd om asielen van voedsel te voorzien.

Door de oorlog zijn er veel voedseltekorten in Oekraïne en moeten dieren uit sommige opvangcentra geëvacueerd worden. De vrachtwagens liggen grotendeels vol met brokken, maar ook met mandjes en hooibalen. Volgens House of Animals zijn hierdoor tienduizenden asieldieren van de hongerdood gered. Ook zijn 267 dieren uit de Oost-Oekraïense stad Charkov met hulp van de organisatie ergens anders ondergebracht.

De brokken worden verdeeld onder dierenopvangcentra in de steden Kiev, Kramatorsk, Charkov, Dnipro en Zaporizja. House of Animals zorgt voor het transport tot Oekraïne. Vanaf daar wordt de verspreiding overgenomen door Oekraïense organisaties.

Oprichter Karen Soeters van House of Animals reisde zelf naar de grens om de logistiek op te zetten. Ze is blij met de donaties van Nederlanders en trots dat het geld goed gebruikt wordt. ‘House of Animals is tot nu toe de enige organisatie in heel Europa die structureel twee vrachtwagens voer voor dieren per week stuurt. Deze transporten zijn van levensbelang voor tienduizenden dieren.’

De noodactie loopt nog zolang de dieren dat nodig hebben.