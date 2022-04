Aanpoten voor medewerkers Schiphol op drukke Goede Vrijdag

Voor medewerkers op Schiphol is het aanpoten. De luchthaven verwerkt op Goede Vrijdag zo’n 135.000 reizigers. Op piekmomenten ontstaat daardoor drukte bij bijvoorbeeld de securitycheck.

Bijkomend probleem is dat de Marechaussee kampt met een hoger dan normaal ziekteverzuim, ook omdat medewerkers in quarantaine zitten. De dienst benadrukt dat er op het gebied van veiligheid geen concessies worden gedaan, wat kan resulteren in langere rijen.

Volgens Schiphol is het een van de drukste dagen van het jaar tot nu toe. Maar mogelijk lijkt het ook drukker omdat het voor mensen weer wennen is om in de rij te staan. Door de coronacrisis werd er de voorbije twee jaar veel minder gevlogen.

Drukte

Een zegsman van de Marechaussee merkt ook dat mensen weer moeten wennen. Zo zijn vaker dan normaal reisdocumenten niet op orde. Ook qua nog geldende reisbeperkingen is het her en der puzzelen.

De luchthaven verwacht op de drukste dagen dit jaar naar verwachting tot 200.000 reizigers per dag. Dat is nog niet het aantal van 230.000 tot 240.000 dat op de drukste tijden voor corona werd verwerkt. Op piekmomenten zal de drukte groter zijn dan voor corona, verwacht Schiphol.

Vakbond FNV waarschuwde eerder nog voor chaos op Schiphol door personeelstekorten, ook omdat het bedrijven niet lukt om voldoende nieuwe krachten te werven.