Rusland claimt uitschakeling tientallen Poolse huurlingen

De Russische strijdkrachten hebben naar eigen zeggen in het oosten van Oekraïne met een luchtaanval tientallen Poolse huurlingen gedood. De mogelijk dertig huurlingen werkten volgens Moskou bij een particuliere onderneming in Polen. Ze zouden zijn omgekomen in het dorp Izioemske, ruim 100 kilometer ten zuidoosten van Charkov. Dat is in de regio tussen Charkov en Donetsk die Rusland probeert te veroveren om de Oekraïners aan het nog oostelijker gelegen front te omsingelen.

Milities op de been gebracht door particulieren en ervaren huurlingen van ‘beveiligingsondernemingen’ spelen al sinds de gewapende strijd in Oost-Oekraïne in 2014 begon, een belangrijke rol in het conflict. In de strijd om de zuidoostelijke haven Marioepol vechten voornamelijk extreemrechtse Oekraïense milities tegen de door Rusland gesteunde ‘volksmilities’ uit Donetsk en Loehansk. De stad viel in 2014 in handen van de extreemrechtse strijders nadat was gebleken dat het Oekraïense leger destijds niet over de uitrusting en manschappen beschikte om de pro-Russische opstandelingen in het oosten te verslaan.

Rusland maakt in meerdere conflicten in de wereld geregeld gebruik van de paramilitaire organisatie Wagner. Deze huurlingen speelden ook al een belangrijke rol in de strijd in het oosten van Oekraïne in 2014 en 2015. Volgens Britse en Amerikaanse militaire inlichtingendiensten strijden momenteel circa duizend huurlingen van de Wagner Group in Oost-Oekraïne.